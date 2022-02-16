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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 16 лютого: в Україні за останню добу виявлено 31 513 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 31 513 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 141 367 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 176 424 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 603 930

Одужали

 3 839 314

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 577 692

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 958 214

Вакцинувались бустерною дозою

 567 242
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 748

Померли

103 565

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

667

Волинська область

1 012

Дніпропетровська область

1 952

Донецька область

1 757

Житомирська область

957

Закарпатська область

492

Запорізька область

1 597

Івано-Франківська область

542

Кіровоградська область

541

Київ

4 378

Київська область

1 259

Львівська область

919

Луганська область

738

Миколаївська область

928

Одеська область

2 847

Полтавська область

1 523

Рівненська область

1 007

Сумська область

1 159

Тернопільська область

624

Харківська область

1 765

Херсонська область

785

Хмельницька область

1 439

Черкаська область

1 112

Чернівецька область

429

Чернігівська область

1 084

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-02-2022:

Захворіли 408 922 140
Одужали

328 801 303
Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого - фото 469677

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