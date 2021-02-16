Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 16 лютого: в Україні виявлено 1 276 618 випадків коронавірусу.

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​​​​​​​​3 143 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 39 401 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 570 806​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 16 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 276 618 Одужали 1 122 968 Померли 24 542

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 210 Волинська область 95 Дніпропетровська область 85 Донецька область 60 Житомирська область 18 Закарпатська область 204 Запорізька область 95 Івано-Франківська область 621 Кіровоградська область 20 Київ 308 Київська область 136 Львівська область 115 Луганська область 26 Миколаївська область 55 Одеська область 127 Полтавська область 149 Рівненська область 88 Сумська область 7 Тернопільська область 67 Харківська область 131 Херсонська область 6 Хмельницька область 50 Чернівецька область 343 Черкаська область 99 Чернігівська область 28

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-02-2021:

Захворіли 109 114 295 Одужали 81 138 554 Померли 2 406 760 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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