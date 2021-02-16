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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 16 лютого: в Україні виявлено 1 276 618 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​3 143 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 39 401 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 570 806результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 276 618
Одужали 1 122 968
Померли 24 542

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 210

Волинська область

 95

Дніпропетровська область

 85

Донецька область

 60

Житомирська область

 18

Закарпатська область

 204

Запорізька область

 95

Івано-Франківська область

 621

Кіровоградська область

 20

Київ

 308

Київська область

 136

Львівська область

 115

Луганська область

 26

Миколаївська область

 55

Одеська область

 127

Полтавська область

 149

Рівненська область

 88

Сумська область

 7

Тернопільська область

 67

Харківська область

 131

Херсонська область

 6

Хмельницька область

 50

Чернівецька область

 343

Черкаська область

 99

Чернігівська область

 28

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-02-2021:

Захворіли

109 114 295
Одужали

81 138 554
Померли

2 406 760

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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