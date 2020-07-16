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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 16 липня: в Україні виявлено 56 455​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 848 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 116 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 105 248 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 56 455​
Одужали 28 931
Померли 1 445

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 613) та у Львівській області (7 622). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 221

Волинська область

 3 147

Дніпропетровська область

 1 163

Донецька область

 776

Житомирська область

 1 569

Закарпатська область

 4 166

Запорізька область

 642

Івано-Франківська область

 3 242

Кіровоградська область

 675

Київ

 6 613

Київська область

 3 144

Львівська область

 7 622

Луганська область

 98

Миколаївська область

 498

Одеська область

 2 375

Полтавська область

 337

Рівненська область

 4 782

Сумська область

 343

Тернопільська область

 2 337

Харківська область

 2 845

Херсонська область

 206

Хмельницька область

 930

Чернівецька область

 5 232

Черкаська область

 783

Чернігівська область

 628

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-07-2020:

Захворіли 13 554 153
Одужали 7 559 178
Померли 584 124

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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