Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня

Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 16 липня: в Україні виявлено 56 455​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 848 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 116 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 105 248 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 56 455​ Одужали 28 931 Померли 1 445

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 613) та у Львівській області (7 622). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 221 Волинська область 3 147 Дніпропетровська область 1 163 Донецька область 776 Житомирська область 1 569 Закарпатська область 4 166 Запорізька область 642 Івано-Франківська область 3 242 Кіровоградська область 675 Київ 6 613 Київська область 3 144 Львівська область 7 622 Луганська область 98 Миколаївська область 498 Одеська область 2 375 Полтавська область 337 Рівненська область 4 782 Сумська область 343 Тернопільська область 2 337 Харківська область 2 845 Херсонська область 206 Хмельницька область 930 Чернівецька область 5 232 Черкаська область 783 Чернігівська область 628

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-07-2020:

Захворіли 13 554 153 Одужали 7 559 178 Померли 584 124 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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