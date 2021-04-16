Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 16 квітня: в Україні виявлений 1 921 244 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 17 479 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 584 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 869 518​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 921 244 Одужали 1 465 820 Померли 39 096

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1 332) та Одеській (1 315) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 404 Волинська область 426 Дніпропетровська область 1 332 Донецька область 686 Житомирська область 530 Закарпатська область 162 Запорізька область 787 Івано-Франківська область 150 Кіровоградська область 182 Київ 1 609 Київська область 926 Львівська область 1 365 Луганська область 290 Миколаївська область 400 Одеська область 1 315 Полтавська область 688 Рівненська область 554 Сумська область 773 Тернопільська область 460 Харківська область 1 377 Херсонська область 316 Хмельницька область 892 Чернівецька область 276 Черкаська область 953 Чернігівська область 676

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-04-2021:

Захворіли 138 865 551 Одужали 111 647 082 Померли 2 986 118 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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