На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
- 137
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 16 квітня: в Україні виявлений 1 921 244 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 921 244
|Одужали
|1 465 820
|Померли
|39 096
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1 332) та Одеській (1 315) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|404
|
Волинська область
|426
|
Дніпропетровська область
|1 332
|
Донецька область
|686
|
Житомирська область
|530
|
Закарпатська область
|162
|
Запорізька область
|787
|
Івано-Франківська область
|150
|
Кіровоградська область
|182
|
Київ
|1 609
|
Київська область
|926
|
Львівська область
|1 365
|
Луганська область
|290
|
Миколаївська область
|400
|
Одеська область
|1 315
|
Полтавська область
|688
|
Рівненська область
|554
|
Сумська область
|773
|
Тернопільська область
|460
|
Харківська область
|1 377
|
Херсонська область
|316
|
Хмельницька область
|892
|
Чернівецька область
|276
|
Черкаська область
|953
|
Чернігівська область
|676
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-04-2021:
|Захворіли
|
138 865 551
|Одужали
|
111 647 082
|Померли
|
2 986 118
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
12:30Дієтологи розповіли про користь усіх молочних продуктів
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
11:49100-річчя Maybach: перші фото нового найдорожчого і найрозкішнішого Mercedes для олігархів
-
11:23Настя Каменських – Ма: слухайте новий хіт NK з закликом до хлопців
-
10:50Дайвер три години плавав у морі серед акул: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:47У мережі з'явився двійник Гаррі Поттера: промовисті відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
08:50Небо над Пекіном стало жовтим через піщану бурю
-
08:22Як правильно заїдати стрес без шкоди для здоров'я
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
-
07:1938-річну Волгу в ідеальному стані продають в Німеччині: фото
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:21Citroen планує випустити максимально народний кросовер: його ціна вразить
-
20:5316 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Нам краще бути друзями: Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес таки розійшлися
-
19:54Надя Дорофєєва підірвала мережу знімком, де вона майже без одягу
-
19:42Google Assistant навчився шукати iPhone, а також вручати Оскари
-
19:22Форсаж 9: вийшов новий трейлер франшизи
-
19:12Учені розповіли, як запобігти поширенню COVID-19 у літаках
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
18:32У мережу виклали відео провального краш-тесту Renault Logan і Sandero Stepway
-
18:15Гороскоп на 16 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
14:50Психологічний тест у картинці: як ви насправді ставитесь до людей
-
12:24Як змусити людей погоджуватись: блогер розкрив лайфхак від ФБР
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись
-
12:51У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
15:15Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці
-
12:30Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині