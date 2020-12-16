Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 грудня: в Україні виявлено 919 704 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 10 622​​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 63 445 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 125 389 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 909 082 Одужали 522 868​ Померли 15 480​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (95 160) та у Харківській області (63 178). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 20 093 Волинська область 28 923 Дніпропетровська область 50 316 Донецька область 30 466 Житомирська область 34 611 Закарпатська область 26 432 Запорізька область 43 835 Івано-Франківська область 41 082 Кіровоградська область 7 375 Київ 95 160 Київська область 50 040 Львівська область 54 833 Луганська область 8 166 Миколаївська область 24 749 Одеська область 59 974 Полтавська область 30 466 Рівненська область 36 974 Сумська область 36 251 Тернопільська область 31 581 Харківська область 63 178 Херсонська область 14 643 Хмельницька область 35 157 Чернівецька область 37 266 Черкаська область 32 803 Чернігівська область 25 330

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-12-2020:

Захворіли 73 462 264​ Одужали 41 608 787 Померли 1 635 169​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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