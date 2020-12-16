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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 грудня: в Україні виявлено 919 704 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 10 622​​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 63 445 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 125 389 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 909 082
Одужали 522 868​
Померли 15 480​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (95 160) та у Харківській області (63 178). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 20 093

Волинська область

 28 923

Дніпропетровська область

 50 316

Донецька область

 30 466

Житомирська область

 34 611

Закарпатська область

 26 432

Запорізька область

 43 835

Івано-Франківська область

 41 082

Кіровоградська область

 7 375

Київ

 95 160

Київська область

 50 040

Львівська область

 54 833

Луганська область

 8 166

Миколаївська область

 24 749

Одеська область

 59 974

Полтавська область

 30 466

Рівненська область

 36 974

Сумська область

 36 251

Тернопільська область

 31 581

Харківська область

 63 178

Херсонська область

 14 643

Хмельницька область

 35 157

Чернівецька область

 37 266

Черкаська область

 32 803

Чернігівська область

 25 330

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-12-2020:

Захворіли

73 462 264​
Одужали

41 608 787
Померли

1 635 169​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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