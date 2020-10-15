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Коронавірус День захисника України

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 15 жовтня: в Україні виявлено 281 239​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 062 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 814 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 350 111 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня - фото 430300

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 281 239​
Одужали 118 699
Померли 5 229

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28957) та у Харківської області (26 913). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 941

Волинська область

 10 320

Дніпропетровська область

 9 834

Донецька область

 6 491

Житомирська область

 9 130

Закарпатська область

 11 305

Запорізька область

 6 012

Івано-Франківська область

 15 955

Кіровоградська область

 1 440

Київ

 28 957

Київська область

 11 978

Львівська область

 23 806

Луганська область

 2 125

Миколаївська область

 5 207

Одеська область

 17 511

Полтавська область

 5 226

Рівненська область

 15 186

Сумська область

 7 983

Тернопільська область

 16 700

Харківська область

 26 913

Херсонська область

 2 195

Хмельницька область

 9 684

Чернівецька область

 17 004

Черкаська область

 6 157

Чернігівська область

 6 179

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-10-2020:

Захворіли 38 752 973
Одужали 29 129 637
Померли 1 096 962

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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