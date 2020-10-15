Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 15 жовтня: в Україні виявлено 281 239​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 062 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 814 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 350 111 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 281 239​ Одужали 118 699 Померли 5 229

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28957) та у Харківської області (26 913). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 941 Волинська область 10 320 Дніпропетровська область 9 834 Донецька область 6 491 Житомирська область 9 130 Закарпатська область 11 305 Запорізька область 6 012 Івано-Франківська область 15 955 Кіровоградська область 1 440 Київ 28 957 Київська область 11 978 Львівська область 23 806 Луганська область 2 125 Миколаївська область 5 207 Одеська область 17 511 Полтавська область 5 226 Рівненська область 15 186 Сумська область 7 983 Тернопільська область 16 700 Харківська область 26 913 Херсонська область 2 195 Хмельницька область 9 684 Чернівецька область 17 004 Черкаська область 6 157 Чернігівська область 6 179

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-10-2020:

Захворіли 38 752 973 Одужали 29 129 637 Померли 1 096 962 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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