Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 15 вересня: в Україні виявлено 159 702 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 905​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 159 702 Одужали 70 810 Померли 3 264​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 714) та у Львівській області (17 243). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 887 Волинська область 6 428 Дніпропетровська область 3 430 Донецька область 2 154 Житомирська область 4 470 Закарпатська область 8 756 Запорізька область 2 503 Івано-Франківська область 11 510 Кіровоградська область 929 Київ 17 714 Київська область 7 079 Львівська область 17 243 Луганська область 620 Миколаївська область 2 114 Одеська область 9 993 Полтавська область 1 253 Рівненська область 10 635 Сумська область 2 553 Тернопільська область 9 624 Харківська область 13 160 Херсонська область 661 Хмельницька область 4 058 Чернівецька область 12 394 Черкаська область 2 688 Чернігівська область 2 846

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-09-2020:

Захворіли 29 445 847 Одужали 21 280 193 Померли 932 746 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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