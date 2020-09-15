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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 15 вересня: в Україні виявлено 159 702 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 905​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня - фото 425472

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 159 702
Одужали 70 810
Померли 3 264​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 714) та у Львівській області (17 243). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 887

Волинська область

 6 428

Дніпропетровська область

 3 430

Донецька область

 2 154

Житомирська область

 4 470

Закарпатська область

 8 756

Запорізька область

 2 503

Івано-Франківська область

 11 510

Кіровоградська область

 929

Київ

 17 714

Київська область

 7 079

Львівська область

 17 243

Луганська область

 620

Миколаївська область

 2 114

Одеська область

 9 993

Полтавська область

 1 253

Рівненська область

 10 635

Сумська область

 2 553

Тернопільська область

 9 624

Харківська область

 13 160

Херсонська область

 661

Хмельницька область

 4 058

Чернівецька область

 12 394

Черкаська область

 2 688

Чернігівська область

 2 846

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-09-2020:

Захворіли 29 445 847
Одужали 21 280 193
Померли 932 746

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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