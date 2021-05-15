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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 травня: в Україні виявлено 2 150 244 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 150 244
|Одужали
|1 849 803
|Померли
|47 942
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|126
|
Волинська область
|228
|
Дніпропетровська область
|518
|
Донецька область
|480
|
Житомирська область
|211
|
Закарпатська область
|105
|
Запорізька область
|301
|
Івано-Франківська область
|186
|
Кіровоградська область
|127
|
Київ
|544
|
Київська область
|301
|
Львівська область
|432
|
Луганська область
|186
|
Миколаївська область
|285
|
Одеська область
|368
|
Полтавська область
|325
|
Рівненська область
|357
|
Сумська область
|249
|
Тернопільська область
|200
|
Харківська область
|630
|
Херсонська область
|250
|
Хмельницька область
|232
|
Чернівецька область
|95
|
Черкаська область
|449
|
Чернігівська область
|251
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-05-2021:
|Захворіли
|162 550 085
|Одужали
|
140 436 790
|Померли
|
3 371 856
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
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