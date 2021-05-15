Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня

Новини про коронавірус в Україні / itc

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 травня: в Україні виявлено 2 150 244​​ ​випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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6 796​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 452 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 824 399 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 15 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 150 244 Одужали 1 849 803 Померли 47 942

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 126 Волинська область 228 Дніпропетровська область 518 Донецька область 480 Житомирська область 211 Закарпатська область 105 Запорізька область 301 Івано-Франківська область 186 Кіровоградська область 127 Київ 544 Київська область 301 Львівська область 432 Луганська область 186 Миколаївська область 285 Одеська область 368 Полтавська область 325 Рівненська область 357 Сумська область 249 Тернопільська область 200 Харківська область 630 Херсонська область 250 Хмельницька область 232 Чернівецька область 95 Черкаська область 449 Чернігівська область 251

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-05-2021:

Захворіли 162 550 085 Одужали 140 436 790 Померли 3 371 856 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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