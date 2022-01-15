Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​10 569 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​10 569 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 047​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 147 892​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 748 079 Одужали 3 551 283 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 971 998 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 240 830 Померли 98 195

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 510 Волинська область 88 Дніпропетровська область 362 Донецька область 354 Житомирська область 367 Закарпатська область 413 Запорізька область 222 Івано-Франківська область 983 Кіровоградська область 64 Київ 997 Київська область 376 Львівська область 949 Луганська область 98 Миколаївська область 174 Одеська область 508 Полтавська область 431 Рівненська область 273 Сумська область 510 Тернопільська область 389 Харківська область 560 Херсонська область 95 Хмельницька область 367 Черкаська область 293 Чернівецька область 313 Чернігівська область 350

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-01-2022:

Захворіли 324 434 509 Одужали 265 377 187 Померли 5 547 864

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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