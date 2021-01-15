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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 15 січня: в Україні виявлено 1 146 963 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 199 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 49 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 905 076 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 146 963
Одужали 847 391​
Померли 20 542​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 209

Волинська область

 127

Дніпропетровська область

 533

Донецька область

 443

Житомирська область

 100

Закарпатська область

 119

Запорізька область

 629

Івано-Франківська область

 173

Кіровоградська область

 78

Київ

 896

Київська область

 588

Львівська область

 525

Луганська область

 179

Миколаївська область

 489

Одеська область

 592

Полтавська область

 287

Рівненська область

 242

Сумська область

 344

Тернопільська область

 191

Харківська область

 310

Херсонська область

 121

Хмельницька область

 146

Чернівецька область

 227

Черкаська область

 281

Чернігівська область

 275

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-01-2021:

Захворіли

93 077 227
Одужали

51 345 742
Померли

1 993 151

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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