Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 15 січня: в Україні виявлено 1 146 963 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 199 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 49 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 905 076 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 146 963 Одужали 847 391​ Померли 20 542​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 209 Волинська область 127 Дніпропетровська область 533 Донецька область 443 Житомирська область 100 Закарпатська область 119 Запорізька область 629 Івано-Франківська область 173 Кіровоградська область 78 Київ 896 Київська область 588 Львівська область 525 Луганська область 179 Миколаївська область 489 Одеська область 592 Полтавська область 287 Рівненська область 242 Сумська область 344 Тернопільська область 191 Харківська область 310 Херсонська область 121 Хмельницька область 146 Чернівецька область 227 Черкаська область 281 Чернігівська область 275

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-01-2021:

Захворіли 93 077 227 Одужали 51 345 742 Померли 1 993 151 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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