Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 15 лютого: в Україні за останню добу виявлено 29 724 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 29 724 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 111 624 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 113 493 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 572 417 Одужали 3 811 630 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 577 692 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 958 214 Вакцинувались бустерною дозою 567 242 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 748 Померли 103 255

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 724 Волинська область 1 179 Дніпропетровська область 2 446 Донецька область 1 458 Житомирська область 626 Закарпатська область 472 Запорізька область 1 340 Івано-Франківська область 317 Кіровоградська область 432 Київ 4 584 Київська область 1 228 Львівська область 999 Луганська область 772 Миколаївська область 954 Одеська область 3 315 Полтавська область 1 375 Рівненська область 794 Сумська область 794 Тернопільська область 344 Харківська область 1 354 Херсонська область 475 Хмельницька область 679 Черкаська область 1 192 Чернівецька область 648 Чернігівська область 1 223

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-02-2022:

Захворіли 408 922 140 Одужали 328 801 303 Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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