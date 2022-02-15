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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 15 лютого: в Україні за останню добу виявлено 29 724 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 29 724 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 111 624 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 113 493 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 572 417

Одужали

 3 811 630

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 577 692

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 958 214

Вакцинувались бустерною дозою

 567 242
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 748

Померли

103 255

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

724

Волинська область

1 179

Дніпропетровська область

2 446

Донецька область

1 458

Житомирська область

626

Закарпатська область

472

Запорізька область

1 340

Івано-Франківська область

317

Кіровоградська область

432

Київ

4 584

Київська область

1 228

Львівська область

999

Луганська область

772

Миколаївська область

954

Одеська область

3 315

Полтавська область

1 375

Рівненська область

794

Сумська область

794

Тернопільська область

344

Харківська область

1 354

Херсонська область

475

Хмельницька область

679

Черкаська область

1 192

Чернівецька область

648

Чернігівська область

1 223

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-02-2022:

Захворіли 408 922 140
Одужали

328 801 303
Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого - фото 469677

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