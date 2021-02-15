Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 лютого: в Україні виявлено 1 273 475 випадків коронавірусу.

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​​​​​​​​2 332 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 13 740 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 551 858​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 15 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 273 475 Одужали 1 116 779 Померли 24 392

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 142 Волинська область 45 Дніпропетровська область 106 Донецька область 28 Житомирська область 150 Закарпатська область 113 Запорізька область 46 Івано-Франківська область 457 Кіровоградська область 3 Київ 211 Київська область 171 Львівська область 123 Луганська область 9 Миколаївська область 77 Одеська область 75 Полтавська область 21 Рівненська область 15 Сумська область 47 Тернопільська область 79 Харківська область 59 Херсонська область 31 Хмельницька область 10 Чернівецька область 225 Черкаська область 66 Чернігівська область 23

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-02-2021:

Захворіли 109 111 987 Одужали 81 138 554 Померли 2 405 557 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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