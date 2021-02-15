Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого

  • 55
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 лютого: в Україні виявлено 1 273 475 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​2 332 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 13 740 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 551 858результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 273 475
Одужали 1 116 779
Померли 24 392

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 142

Волинська область

 45

Дніпропетровська область

 106

Донецька область

 28

Житомирська область

 150

Закарпатська область

 113

Запорізька область

 46

Івано-Франківська область

 457

Кіровоградська область

 3

Київ

 211

Київська область

 171

Львівська область

 123

Луганська область

 9

Миколаївська область

 77

Одеська область

 75

Полтавська область

 21

Рівненська область

 15

Сумська область

 47

Тернопільська область

 79

Харківська область

 59

Херсонська область

 31

Хмельницька область

 10

Чернівецька область

 225

Черкаська область

 66

Чернігівська область

 23

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-02-2021:

Захворіли

109 111 987
Одужали

81 138 554
Померли

2 405 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
  • 12 лютого, 19:25
  • 117
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 735
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2815212
Загрузка...
Новини