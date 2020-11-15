Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 15 листопада: в Україні виявлено 535 857 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 10 681​​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 15 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 535 857 Одужали 241 1441 Померли 10 681

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (50 620) та у Харківській області (47 599). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 13 844 Волинська область 18 676 Дніпропетровська область 21 222 Донецька область 16 983 Житомирська область 22 225 Закарпатська область 19 384 Запорізька область 18 484 Івано-Франківська область 27 4986 Кіровоградська область 3 651 Київ 50 620 Київська область 24 493 Львівська область 36 894 Луганська область 5 147 Миколаївська область 12 340 Одеська область 32 782 Полтавська область 14 966 Рівненська область 24 969 Сумська область 17 859 Тернопільська область 23 555 Харківська область 47 599 Херсонська область 6 967 Хмельницька область 22 879 Чернівецька область 27 917 Черкаська область 12 966 Чернігівська область 11 419

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-11-2020:

Захворіли 53 344 289 Одужали 37 878 275 Померли 1 318 440 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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