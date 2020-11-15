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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 15 листопада: в Україні виявлено 535 857 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 10 681​​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 15 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада - фото 435105

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 535 857
Одужали 241 1441
Померли 10 681

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (50 620) та у Харківській області (47 599). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 13 844

Волинська область

 18 676

Дніпропетровська область

 21 222

Донецька область

 16 983

Житомирська область

 22 225

Закарпатська область

 19 384

Запорізька область

 18 484

Івано-Франківська область

 27 4986

Кіровоградська область

 3 651

Київ

 50 620

Київська область

 24 493

Львівська область

 36 894

Луганська область

 5 147

Миколаївська область

 12 340

Одеська область

 32 782

Полтавська область

 14 966

Рівненська область

 24 969

Сумська область

 17 859

Тернопільська область

 23 555

Харківська область

 47 599

Херсонська область

 6 967

Хмельницька область

 22 879

Чернівецька область

 27 917

Черкаська область

 12 966

Чернігівська область

 11 419

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-11-2020:

Захворіли

53 344 289
Одужали

37 878 275
Померли

1 318 440

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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