Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня

Новини про коронавірус в Україні / eco.sapo

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 15 липня: в Україні виявлено 55 607 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 836 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 103 031 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 55 607 Одужали 28 131 Померли 1 427

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 497) та у Львівській області (7 425). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 194 Волинська область 3 117 Дніпропетровська область 1 155 Донецька область 767 Житомирська область 1 550 Закарпатська область 4 112 Запорізька область 631 Івано-Франківська область 3 178 Кіровоградська область 674 Київ 6 497 Київська область 3 128 Львівська область 7 425 Луганська область 97 Миколаївська область 494 Одеська область 2 314 Полтавська область 337 Рівненська область 4 782 Сумська область 346 Тернопільська область 2 292 Харківська область 2 787 Херсонська область 205 Хмельницька область 922 Чернівецька область 5 208 Черкаська область 771 Чернігівська область 624

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-07-2020:

Захворіли 13 323 206 Одужали 7 399 420 Померли 578 625 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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