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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / eco.sapo

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 15 липня: в Україні виявлено 55 607 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 836 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 103 031 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 55 607
Одужали 28 131
Померли 1 427

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 497) та у Львівській області (7 425). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 194

Волинська область

 3 117

Дніпропетровська область

 1 155

Донецька область

 767

Житомирська область

 1 550

Закарпатська область

 4 112

Запорізька область

 631

Івано-Франківська область

 3 178

Кіровоградська область

 674

Київ

 6 497

Київська область

 3 128

Львівська область

 7 425

Луганська область

 97

Миколаївська область

 494

Одеська область

 2 314

Полтавська область

 337

Рівненська область

 4 782

Сумська область

 346

Тернопільська область

 2 292

Харківська область

 2 787

Херсонська область

 205

Хмельницька область

 922

Чернівецька область

 5 208

Черкаська область

 771

Чернігівська область

 624

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-07-2020:

Захворіли 13 323 206
Одужали 7 399 420
Померли 578 625

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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