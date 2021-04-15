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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня

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Скільки в Україні хворих на COVID-19 - фото 1
Скільки в Україні хворих на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 15 квітня: в Україні виявлений 1 903 765 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 16 427 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 615 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 822 097​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 903 765
Одужали 1 453 766
Померли 38 658

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 450

Волинська область

 397

Дніпропетровська область

 1 005

Донецька область

 961

Житомирська область

 648

Закарпатська область

 305

Запорізька область

 1 115

Івано-Франківська область

 194

Кіровоградська область

 183

Київ

 1 625

Київська область

 835

Львівська область

 728

Луганська область

 292

Миколаївська область

 404

Одеська область

 881

Полтавська область

 627

Рівненська область

 505

Сумська область

 644

Тернопільська область

 403

Харківська область

 1 168

Херсонська область

 324

Хмельницька область

 1 088

Чернівецька область

 252

Черкаська область

 747

Чернігівська область

 726

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-04-2021:

Захворіли

138 865 551
Одужали

111 647 082
Померли

2 986 118

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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