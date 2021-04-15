Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня

Скільки в Україні хворих на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 15 квітня: в Україні виявлений 1 903 765 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 16 427 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 615 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 822 097​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 903 765 Одужали 1 453 766 Померли 38 658

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 450 Волинська область 397 Дніпропетровська область 1 005 Донецька область 961 Житомирська область 648 Закарпатська область 305 Запорізька область 1 115 Івано-Франківська область 194 Кіровоградська область 183 Київ 1 625 Київська область 835 Львівська область 728 Луганська область 292 Миколаївська область 404 Одеська область 881 Полтавська область 627 Рівненська область 505 Сумська область 644 Тернопільська область 403 Харківська область 1 168 Херсонська область 324 Хмельницька область 1 088 Чернівецька область 252 Черкаська область 747 Чернігівська область 726

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-04-2021:

Захворіли 138 865 551 Одужали 111 647 082 Померли 2 986 118 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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