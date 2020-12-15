Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 грудня: в Україні виявлено 909 082 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 416​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 856 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 084 649 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 909 082 Одужали 522 868​ Померли 15 480​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (93 302) та у Харківській області (62 708). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 977 Волинська область 28 527 Дніпропетровська область 49 961 Донецька область 30 062 Житомирська область 34 511 Закарпатська область 26 281 Запорізька область 43 034 Івано-Франківська область 40 875 Кіровоградська область 7 273 Київ 93 302 Київська область 49 335 Львівська область 54 233 Луганська область 7 987 Миколаївська область 24 404 Одеська область 59 113 Полтавська область 30 025 Рівненська область 36 599 Сумська область 36 098 Тернопільська область 31 374 Харківська область 62 708 Херсонська область 14 346 Хмельницька область 34 919 Чернівецька область 37 080 Черкаська область 32 272 Чернігівська область 24 786

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-12-2020:

Захворіли 72 834 755​​ Одужали 47 654 254​ Померли 1 620 846​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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