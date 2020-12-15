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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 грудня: в Україні виявлено 909 082 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 8 416​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 856 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 084 649 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 909 082
Одужали 522 868​
Померли 15 480​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (93 302) та у Харківській області (62 708). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 977

Волинська область

 28 527

Дніпропетровська область

 49 961

Донецька область

 30 062

Житомирська область

 34 511

Закарпатська область

 26 281

Запорізька область

 43 034

Івано-Франківська область

 40 875

Кіровоградська область

 7 273

Київ

 93 302

Київська область

 49 335

Львівська область

 54 233

Луганська область

 7 987

Миколаївська область

 24 404

Одеська область

 59 113

Полтавська область

 30 025

Рівненська область

 36 599

Сумська область

 36 098

Тернопільська область

 31 374

Харківська область

 62 708

Херсонська область

 14 346

Хмельницька область

 34 919

Чернівецька область

 37 080

Черкаська область

 32 272

Чернігівська область

 24 786

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-12-2020:

Захворіли

72 834 755​​
Одужали

47 654 254​
Померли

1 620 846​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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