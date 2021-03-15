Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 березня: в Україні виявлений 1 467 548​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 792 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 598 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 377 404​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 467 548 Одужали 1 226 007 Померли 28 433

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 426 Волинська область 129 Дніпропетровська область 439 Донецька область 85 Житомирська область 778 Закарпатська область 333 Запорізька область 61 Івано-Франківська область 330 Кіровоградська область 10 Київ 313 Київська область 464 Львівська область 552 Луганська область 19 Миколаївська область 310 Одеська область 407 Полтавська область 165 Рівненська область 111 Сумська область 197 Тернопільська область 274 Харківська область 373 Херсонська область 53 Хмельницька область 329 Чернівецька область 396 Черкаська область 144 Чернігівська область 94

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-03-2021:

Захворіли 120 067 400 Одужали 96 592 545 Померли 2 659 988 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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