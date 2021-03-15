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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 15 березня: в Україні виявлений 1 467 548​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 792 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 598 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 377 404​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 467 548
Одужали 1 226 007
Померли 28 433

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 426

Волинська область

 129

Дніпропетровська область

 439

Донецька область

 85

Житомирська область

 778

Закарпатська область

 333

Запорізька область

 61

Івано-Франківська область

 330

Кіровоградська область

 10

Київ

 313

Київська область

 464

Львівська область

 552

Луганська область

 19

Миколаївська область

 310

Одеська область

 407

Полтавська область

 165

Рівненська область

 111

Сумська область

 197

Тернопільська область

 274

Харківська область

 373

Херсонська область

 53

Хмельницька область

 329

Чернівецька область

 396

Черкаська область

 144

Чернігівська область

 94

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-03-2021:

Захворіли

120 067 400
Одужали

96 592 545
Померли

2 659 988

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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