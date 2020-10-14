Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 14 жовтня: в Україні виявлено 276 177​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 391 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 276 177​ Одужали 118 699 Померли 5 229

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28 512) та у Харківської області (26 262). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 845 Волинська область 10 140 Дніпропетровська область 9 614 Донецька область 6 247 Житомирська область 8 861 Закарпатська область 11 169 Запорізька область 5 900 Івано-Франківська область 15 765 Кіровоградська область 1 396 Київ 28 512 Київська область 11 751 Львівська область 23 474 Луганська область 2 015 Миколаївська область 5 052 Одеська область 17 349 Полтавська область 5 093 Рівненська область 15 026 Сумська область 7 712 Тернопільська область 16 478 Харківська область 26 262 Херсонська область 2 112 Хмельницька область 9 491 Чернівецька область 16 828 Черкаська область 6 047 Чернігівська область 6 038

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-10-2020:

Захворіли 38 364 519 Одужали 28 851 704 Померли 1 090 811 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен