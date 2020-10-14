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Коронавірус День захисника України

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 14 жовтня: в Україні виявлено 276 177​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 391 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня - фото 430155

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 276 177​
Одужали 118 699
Померли 5 229

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28 512) та у Харківської області (26 262). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 845

Волинська область

 10 140

Дніпропетровська область

 9 614

Донецька область

 6 247

Житомирська область

 8 861

Закарпатська область

 11 169

Запорізька область

 5 900

Івано-Франківська область

 15 765

Кіровоградська область

 1 396

Київ

 28 512

Київська область

 11 751

Львівська область

 23 474

Луганська область

 2 015

Миколаївська область

 5 052

Одеська область

 17 349

Полтавська область

 5 093

Рівненська область

 15 026

Сумська область

 7 712

Тернопільська область

 16 478

Харківська область

 26 262

Херсонська область

 2 112

Хмельницька область

 9 491

Чернівецька область

 16 828

Черкаська область

 6 047

Чернігівська область

 6 038

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-10-2020:

Захворіли 38 364 519
Одужали 28 851 704
Померли 1 090 811

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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