Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 вересня: в Україні виявлено 156 797 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 462 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 156 797 Одужали 69 543 Померли 3 211

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 429) та у Львівській області (17 057). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 844 Волинська область 6 353 Дніпропетровська область 3 342 Донецька область 2 101 Житомирська область 4 390 Закарпатська область 8 675 Запорізька область 2 403 Івано-Франківська область 11 357 Кіровоградська область 909 Київ 17 429 Київська область 6 961 Львівська область 17 057 Луганська область 600 Миколаївська область 2 051 Одеська область 9 687 Полтавська область 1 223 Рівненська область 10 555 Сумська область 2 502 Тернопільська область 9 234 Харківська область 12 853 Херсонська область 644 Хмельницька область 4 008 Чернівецька область 12 252 Черкаська область 2 579 Чернігівська область 2 788

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-09-2020:

Захворіли 29 185 779 Одужали 21 031 029 Померли 928 290 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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