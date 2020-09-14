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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 вересня: в Україні виявлено 156 797 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 462 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня - фото 425283

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 156 797
Одужали 69 543
Померли 3 211

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 429) та у Львівській області (17 057). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 844

Волинська область

 6 353

Дніпропетровська область

 3 342

Донецька область

 2 101

Житомирська область

 4 390

Закарпатська область

 8 675

Запорізька область

 2 403

Івано-Франківська область

 11 357

Кіровоградська область

 909

Київ

 17 429

Київська область

 6 961

Львівська область

 17 057

Луганська область

 600

Миколаївська область

 2 051

Одеська область

 9 687

Полтавська область

 1 223

Рівненська область

 10 555

Сумська область

 2 502

Тернопільська область

 9 234

Харківська область

 12 853

Херсонська область

 644

Хмельницька область

 4 008

Чернівецька область

 12 252

Черкаська область

 2 579

Чернігівська область

 2 788

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-09-2020:

Захворіли 29 185 779
Одужали 21 031 029
Померли 928 290

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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