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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 14 травня: в Україні виявлено 2 143 448​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​7 562 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 452 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 790 291 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 143 448​​
Одужали 1 832 601
Померли 47 620

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 126

Волинська область

 228

Дніпропетровська область

 487

Донецька область

 445

Житомирська область

 211

Закарпатська область

 105

Запорізька область

 301

Івано-Франківська область

 186

Кіровоградська область

 127

Київ

 681

Київська область

 301

Львівська область

 350

Луганська область

 186

Миколаївська область

 285

Одеська область

 368

Полтавська область

 325

Рівненська область

 357

Сумська область

 249

Тернопільська область

 200

Харківська область

 665

Херсонська область

 250

Хмельницька область

 232

Чернівецька область

 95

Черкаська область

 449

Чернігівська область

 251

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-05-2021:

Захворіли 161 093 776
Одужали

138 098 126
Померли

3 331 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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