Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 14 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​10 476 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​10 476 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 047​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 108 685 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 737 510 Одужали 3 545 111 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 941 500 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 197 703 Померли 98 068

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 510 Волинська область 88 Дніпропетровська область 362 Донецька область 354 Житомирська область 367 Закарпатська область 413 Запорізька область 222 Івано-Франківська область 983 Кіровоградська область 64 Київ 997 Київська область 376 Львівська область 949 Луганська область 98 Миколаївська область 174 Одеська область 508 Полтавська область 431 Рівненська область 273 Сумська область 510 Тернопільська область 389 Харківська область 560 Херсонська область 95 Хмельницька область 367 Черкаська область 293 Чернівецька область 313 Чернігівська область 350

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-01-2022:

Захворіли 320 959 141 Одужали 26 4111 765 Померли 5 539 206

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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