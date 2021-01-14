На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
- 113
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 14 січня: в Україні виявлено 1 138 764 випадки коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 138 764
|Одужали
|837 063
|Померли
|20 376
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794)), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|214
|
Волинська область
|1221
|
Дніпропетровська область
|317
|
Донецька область
|588
|
Житомирська область
|373
|
Закарпатська область
|119
|
Запорізька область
|554
|
Івано-Франківська область
|141
|
Кіровоградська область
|83
|
Київ
|794
|
Київська область
|410
|
Львівська область
|482
|
Луганська область
|214
|
Миколаївська область
|460
|
Одеська область
|357
|
Полтавська область
|345
|
Рівненська область
|280
|
Сумська область
|265
|
Тернопільська область
|209
|
Харківська область
|379
|
Херсонська область
|117
|
Хмельницька область
|229
|
Чернівецька область
|196
|
Черкаська область
|307
|
Чернігівська область
|272
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-01-2021:
|Захворіли
|
92 799 635
|Одужали
|
66 322 284
|Померли
|
1 987 310
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
13:15Навколо Землі за 2 години: у Китаї випробували надпотужний двигун
-
12:51Які підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
12:31Днями Україну накриє потужна і затяжна магнітна буря
-
12:17Яким знакам Зодіаку не можна нікому довіряти 14 січня
-
11:53Привітання з Днем ангела Василя 2021: вірші, проза й смс на іменини
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
11:19Сексуальна Rihanna вразила інтимною зйомкою до Дня Валентина (18+)
-
10:51БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп
-
10:21Як виглядає типовий ранок власника собаки: відео
-
09:53Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
08:55Найкращий татусь в мережі: кумедне відео
-
08:27Три важливі умови продуктивності, про які має знати кожен
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:55Одна із планет-супутників Юпітера "посилає" Wi-Fi сигнал
-
07:35General Motors анонсував одразу чотири нових електромобілі
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
-
07:00Привітання з День ангела Василя 2021 у прозі: побажання своїми словами
- 13 січня
-
21:48Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами
-
21:1714 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
-
20:19Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином
-
19:56Три прості вправи для зняття болю в шиї
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)