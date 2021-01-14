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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 14 січня: в Україні виявлено 1 138 764 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 925 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 265 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 874 851 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 138 764
Одужали 837 063
Померли 20 376

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794)), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 214

Волинська область

 1221

Дніпропетровська область

 317

Донецька область

 588

Житомирська область

 373

Закарпатська область

 119

Запорізька область

 554

Івано-Франківська область

 141

Кіровоградська область

 83

Київ

 794

Київська область

 410

Львівська область

 482

Луганська область

 214

Миколаївська область

 460

Одеська область

 357

Полтавська область

 345

Рівненська область

 280

Сумська область

 265

Тернопільська область

 209

Харківська область

 379

Херсонська область

 117

Хмельницька область

 229

Чернівецька область

 196

Черкаська область

 307

Чернігівська область

 272

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-01-2021:

Захворіли

92 799 635
Одужали

66 322 284
Померли

1 987 310

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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