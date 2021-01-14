Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 14 січня: в Україні виявлено 1 138 764 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 925 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 265 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 874 851 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 138 764 Одужали 837 063 Померли 20 376

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794)), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 214 Волинська область 1221 Дніпропетровська область 317 Донецька область 588 Житомирська область 373 Закарпатська область 119 Запорізька область 554 Івано-Франківська область 141 Кіровоградська область 83 Київ 794 Київська область 410 Львівська область 482 Луганська область 214 Миколаївська область 460 Одеська область 357 Полтавська область 345 Рівненська область 280 Сумська область 265 Тернопільська область 209 Харківська область 379 Херсонська область 117 Хмельницька область 229 Чернівецька область 196 Черкаська область 307 Чернігівська область 272

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-01-2021:

Захворіли 92 799 635 Одужали 66 322 284 Померли 1 987 310 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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