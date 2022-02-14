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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 лютого: в Україні за останню добу виявлено 16 993 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 16 993 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 60 375 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 060 801 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 542 693
|
Одужали
|3 788 395
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 561 671
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 932 864
|
Вакцинувались бустерною дозою
|553 617
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|23 353
|
Померли
|
102 950
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
401
|
Волинська область
|
445
|
Дніпропетровська область
|
1 171
|
Донецька область
|
737
|
Житомирська область
|
739
|
Закарпатська область
|
292
|
Запорізька область
|
468
|
Івано-Франківська область
|
436
|
Кіровоградська область
|
258
|
Київ
|
2 293
|
Київська область
|
530
|
Львівська область
|
736
|
Луганська область
|
245
|
Миколаївська область
|
746
|
Одеська область
|
1 519
|
Полтавська область
|
222
|
Рівненська область
|
395
|
Сумська область
|
500
|
Тернопільська область
|
361
|
Харківська область
|
1 107
|
Херсонська область
|
721
|
Хмельницька область
|
564
|
Черкаська область
|
823
|
Чернівецька область
|
571
|
Чернігівська область
|
713
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-02-2022:
|Захворіли
|408 922 140
|Одужали
|
328 801 303
|Померли
|5 820 715
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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