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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 лютого: в Україні за останню добу виявлено 16 993 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 16 993 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 60 375 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 060 801 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 542 693

Одужали

 3 788 395

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 561 671

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 932 864

Вакцинувались бустерною дозою

 553 617
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 353

Померли

102 950

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

401

Волинська область

445

Дніпропетровська область

1 171

Донецька область

737

Житомирська область

739

Закарпатська область

292

Запорізька область

468

Івано-Франківська область

436

Кіровоградська область

258

Київ

2 293

Київська область

530

Львівська область

736

Луганська область

245

Миколаївська область

746

Одеська область

1 519

Полтавська область

222

Рівненська область

395

Сумська область

500

Тернопільська область

361

Харківська область

1 107

Херсонська область

721

Хмельницька область

564

Черкаська область

823

Чернівецька область

571

Чернігівська область

713

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-02-2022:

Захворіли 408 922 140
Одужали

328 801 303
Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого - фото 469677

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