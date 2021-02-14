Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого

  • 61
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 14 лютого: в Україні виявлено 1 271 143 випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​3 094 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 19 211 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 540 785​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 271 143
Одужали 1 114 301
Померли 24 330

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 125

Волинська область

 78

Дніпропетровська область

 212

Донецька область

 126

Житомирська область

 220

Закарпатська область

 207

Запорізька область

 34

Івано-Франківська область

 483

Кіровоградська область

 11

Київ

 82

Київська область

 184

Львівська область

 164

Луганська область

 22

Миколаївська область

 121

Одеська область

 71

Полтавська область

 34

Рівненська область

 33

Сумська область

 87

Тернопільська область

 126

Харківська область

 93

Херсонська область

 37

Хмельницька область

 121

Чернівецька область

 272

Черкаська область

 80

Чернігівська область

 71

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-02-2021:

Захворіли

109 111 987
Одужали

81 138 554
Померли

2 405 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1420
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 лютого, 16:20
  • 885
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2813658
Загрузка...
Новини