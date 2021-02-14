Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 14 лютого: в Україні виявлено 1 271 143 випадки коронавірусу.

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​​​​​​3 094 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 19 211 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 540 785​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 14 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 271 143 Одужали 1 114 301 Померли 24 330

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 125 Волинська область 78 Дніпропетровська область 212 Донецька область 126 Житомирська область 220 Закарпатська область 207 Запорізька область 34 Івано-Франківська область 483 Кіровоградська область 11 Київ 82 Київська область 184 Львівська область 164 Луганська область 22 Миколаївська область 121 Одеська область 71 Полтавська область 34 Рівненська область 33 Сумська область 87 Тернопільська область 126 Харківська область 93 Херсонська область 37 Хмельницька область 121 Чернівецька область 272 Черкаська область 80 Чернігівська область 71

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-02-2021:

Захворіли 109 111 987 Одужали 81 138 554 Померли 2 405 557 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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