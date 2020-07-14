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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / phys

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 14 липня: в Україні виявлено 54 771 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 638 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 102 113 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 54 771
Одужали 27 154
Померли 651

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 350) та у Львівській області (7 254). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 148

Волинська область

 3 080

Дніпропетровська область

 1 146

Донецька область

 765

Житомирська область

 1 542

Закарпатська область

 4 055

Запорізька область

 622

Івано-Франківська область

 3 127

Кіровоградська область

 674

Київ

 6 350

Київська область

 3 090

Львівська область

 7 254

Луганська область

 95

Миколаївська область

 487

Одеська область

 2 258

Полтавська область

 334

Рівненська область

 4 740

Сумська область

 341

Тернопільська область

 2 276

Харківська область

 2 723

Херсонська область

 204

Хмельницька область

 909

Чернівецька область

 5 184

Черкаська область

 755

Чернігівська область

 612

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-07-2020:

Захворіли 13 102 776
Одужали 7 257 167
Померли 573 038

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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