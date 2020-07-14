Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня

Новини про коронавірус в Україні / phys

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 14 липня: в Україні виявлено 54 771 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 638 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 102 113 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 54 771 Одужали 27 154 Померли 651

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 350) та у Львівській області (7 254). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 148 Волинська область 3 080 Дніпропетровська область 1 146 Донецька область 765 Житомирська область 1 542 Закарпатська область 4 055 Запорізька область 622 Івано-Франківська область 3 127 Кіровоградська область 674 Київ 6 350 Київська область 3 090 Львівська область 7 254 Луганська область 95 Миколаївська область 487 Одеська область 2 258 Полтавська область 334 Рівненська область 4 740 Сумська область 341 Тернопільська область 2 276 Харківська область 2 723 Херсонська область 204 Хмельницька область 909 Чернівецька область 5 184 Черкаська область 755 Чернігівська область 612

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-07-2020:

Захворіли 13 102 776 Одужали 7 257 167 Померли 573 038 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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