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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 грудня: в Україні виявлено 900 666 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 6 451​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 14 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 571 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 900 666​
Одужали 506 718​
Померли 15 247​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (91 743) та у Харківській області (62 428). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 866

Волинська область

 28 246

Дніпропетровська область

 49 535

Донецька область

 29 660

Житомирська область

 34 491

Закарпатська область

 26 153

Запорізька область

 42 435

Івано-Франківська область

 40 768

Кіровоградська область

 7 225

Київ

 91 743

Київська область

 49 044

Львівська область

 53 844

Луганська область

 7 929

Миколаївська область

 24 099

Одеська область

 58 283

Полтавська область

 29 450

Рівненська область

 36 262

Сумська область

 35 968

Тернопільська область

 31 283

Харківська область

 62 428

Херсонська область

 14 207

Хмельницька область

 34 840

Чернівецька область

 36 889

Черкаська область

 31 607

Чернігівська область

 24 411

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-12-2020:

Захворіли

72 234 763​
Одужали

47 235 138​
Померли

1 611 917​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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