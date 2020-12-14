Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 14 грудня: в Україні виявлено 900 666 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 451​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 14 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 571 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 900 666​ Одужали 506 718​ Померли 15 247​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (91 743) та у Харківській області (62 428). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 866 Волинська область 28 246 Дніпропетровська область 49 535 Донецька область 29 660 Житомирська область 34 491 Закарпатська область 26 153 Запорізька область 42 435 Івано-Франківська область 40 768 Кіровоградська область 7 225 Київ 91 743 Київська область 49 044 Львівська область 53 844 Луганська область 7 929 Миколаївська область 24 099 Одеська область 58 283 Полтавська область 29 450 Рівненська область 36 262 Сумська область 35 968 Тернопільська область 31 283 Харківська область 62 428 Херсонська область 14 207 Хмельницька область 34 840 Чернівецька область 36 889 Черкаська область 31 607 Чернігівська область 24 411

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-12-2020:

Захворіли 72 234 763​ Одужали 47 235 138​ Померли 1 611 917​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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