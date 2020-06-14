Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 14 червня: в Україні виявлено 31 154 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 648 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 31 154 Одужали 14 082 Померли 889

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 916) та в місті Києві (3 904). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 393 Волинська область 1 398 Дніпропетровська область 998 Донецька область 292 Житомирська область 1 045 Закарпатська область 1 632 Запорізька область 527 Івано-Франківська область 1 728 Кіровоградська область 582 Київ 3 904 Київська область 1 995 Львівська область 2 797 Луганська область 56 Миколаївська область 321 Одеська область 1 099 Полтавська область 278 Рівненська область 2 341 Сумська область 215 Тернопільська область 1 427 Харківська область 1 521 Херсонська область 180 Хмельницька область 556 Чернівецька область 3 916 Черкаська область 543 Чернігівська область 410

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-06-2020:

Захворіли 7 872 684 Одужали 4 042 466 Померли 432 475 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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