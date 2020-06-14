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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня

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Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 14 червня: в Україні виявлено 31 154 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 648 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня - фото 410002

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 31 154
Одужали 14 082
Померли 889

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 916) та в місті Києві (3 904). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 393

Волинська область

 1 398

Дніпропетровська область

 998

Донецька область

 292

Житомирська область

 1 045

Закарпатська область

 1 632

Запорізька область

 527

Івано-Франківська область

 1 728

Кіровоградська область

 582

Київ

 3 904

Київська область

 1 995

Львівська область

 2 797

Луганська область

 56

Миколаївська область

 321

Одеська область

 1 099

Полтавська область

 278

Рівненська область

 2 341

Сумська область

 215

Тернопільська область

 1 427

Харківська область

 1 521

Херсонська область

 180

Хмельницька область

 556

Чернівецька область

 3 916

Черкаська область

 543

Чернігівська область

 410

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-06-2020:

Захворіли 7 872 684
Одужали 4 042 466
Померли 432 475

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня - фото 409630

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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