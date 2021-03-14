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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 14 березня: в Україні виявлений 1 460 756​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 012 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 522 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 360 066​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 460 756​
Одужали 1 222 516
Померли 28 303

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 634

Волинська область

 150

Дніпропетровська область

 660

Донецька область

 346

Житомирська область

 923

Закарпатська область

 311

Запорізька область

 114

Івано-Франківська область

 461

Кіровоградська область

 56

Київ

 439

Київська область

 552

Львівська область

 590

Луганська область

 27

Миколаївська область

 344

Одеська область

 485

Полтавська область

 105

Рівненська область

 155

Сумська область

 309

Тернопільська область

 365

Харківська область

 569

Херсонська область

 71

Хмельницька область

 533

Чернівецька область

 477

Черкаська область

 142

Чернігівська область

 194

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-03-2021:

Захворіли

120 067 400
Одужали

96 592 545
Померли

2 659 988

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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