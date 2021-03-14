Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 14 березня: в Україні виявлений 1 460 756​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 012 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 522 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 360 066​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 460 756​ Одужали 1 222 516 Померли 28 303

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 634 Волинська область 150 Дніпропетровська область 660 Донецька область 346 Житомирська область 923 Закарпатська область 311 Запорізька область 114 Івано-Франківська область 461 Кіровоградська область 56 Київ 439 Київська область 552 Львівська область 590 Луганська область 27 Миколаївська область 344 Одеська область 485 Полтавська область 105 Рівненська область 155 Сумська область 309 Тернопільська область 365 Харківська область 569 Херсонська область 71 Хмельницька область 533 Чернівецька область 477 Черкаська область 142 Чернігівська область 194

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-03-2021:

Захворіли 120 067 400 Одужали 96 592 545 Померли 2 659 988 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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