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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 вересня: в Україні виявлено 154 335 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 476 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 154 335​
Одужали 68 893​
Померли 3 178

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 261) та у Львівській області (16 914). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 808

Волинська область

 6 289

Дніпропетровська область

 3 262

Донецька область

 2 095

Житомирська область

 4 292

Закарпатська область

 8 625

Запорізька область

 2 347

Івано-Франківська область

 11 215

Кіровоградська область

 904

Київ

 17 261

Київська область

 6 849

Львівська область

 16 914

Луганська область

 586

Миколаївська область

 1 953

Одеська область

 9 482

Полтавська область

 1 195

Рівненська область

 10 469

Сумська область

 2 401

Тернопільська область

 8 882

Харківська область

 12 584

Херсонська область

 628

Хмельницька область

 3 968

Чернівецька область

 12 117

Черкаська область

 2 495

Чернігівська область

 2 714

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-09-2020:

Захворіли 28 757 950
Одужали 19 437 443
Померли 920 204

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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