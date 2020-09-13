Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня

Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 вересня: в Україні виявлено 154 335 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 476 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 154 335​ Одужали 68 893​ Померли 3 178

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (17 261) та у Львівській області (16 914). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 808 Волинська область 6 289 Дніпропетровська область 3 262 Донецька область 2 095 Житомирська область 4 292 Закарпатська область 8 625 Запорізька область 2 347 Івано-Франківська область 11 215 Кіровоградська область 904 Київ 17 261 Київська область 6 849 Львівська область 16 914 Луганська область 586 Миколаївська область 1 953 Одеська область 9 482 Полтавська область 1 195 Рівненська область 10 469 Сумська область 2 401 Тернопільська область 8 882 Харківська область 12 584 Херсонська область 628 Хмельницька область 3 968 Чернівецька область 12 117 Черкаська область 2 495 Чернігівська область 2 714

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-09-2020:

Захворіли 28 757 950 Одужали 19 437 443 Померли 920 204 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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