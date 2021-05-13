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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 13 травня: в Україні виявлено 2 135 886 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​6 813 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 89 490 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 756 402 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 135 886
Одужали 1 816 643
Померли 47 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 128

Волинська область

 226

Дніпропетровська область

 553

Донецька область

 587

Житомирська область

 118

Закарпатська область

 104

Запорізька область

 432

Івано-Франківська область

 170

Кіровоградська область

 117

Київ

 726

Київська область

 260

Львівська область

 259

Луганська область

 126

Миколаївська область

 244

Одеська область

 196

Полтавська область

 307

Рівненська область

 459

Сумська область

 159

Тернопільська область

 129

Харківська область

 635

Херсонська область

 158

Хмельницька область

 232

Чернівецька область

 74

Черкаська область

 327

Чернігівська область

 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-05-2021:

Захворіли 160 401 302
Одужали

138 098 126
Померли

3 331 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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