Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 13 травня: в Україні виявлено 2 135 886​ ​випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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6 813 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 89 490 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 756 402 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 135 886 Одужали 1 816 643 Померли 47 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 128 Волинська область 226 Дніпропетровська область 553 Донецька область 587 Житомирська область 118 Закарпатська область 104 Запорізька область 432 Івано-Франківська область 170 Кіровоградська область 117 Київ 726 Київська область 260 Львівська область 259 Луганська область 126 Миколаївська область 244 Одеська область 196 Полтавська область 307 Рівненська область 459 Сумська область 159 Тернопільська область 129 Харківська область 635 Херсонська область 158 Хмельницька область 232 Чернівецька область 74 Черкаська область 327 Чернігівська область 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-05-2021:

Захворіли 160 401 302 Одужали 138 098 126 Померли 3 331 400 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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