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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 13 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​10 046 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​10 046 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 047​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 071 469 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 727 034

Одужали

 3 537 826

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 813 184

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 980 473

Померли

97 928

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

510

Волинська область

88

Дніпропетровська область

362

Донецька область

354

Житомирська область

367

Закарпатська область

413

Запорізька область

222

Івано-Франківська область

983

Кіровоградська область

64

Київ

997

Київська область

376

Львівська область

949

Луганська область

98

Миколаївська область

174

Одеська область

508

Полтавська область

431

Рівненська область

273

Сумська область

510

Тернопільська область

389

Харківська область

560

Херсонська область

95

Хмельницька область

367

Черкаська область

293

Чернівецька область

313

Чернігівська область

350

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-01-2022:

Захворіли 306 091 673
Одужали

259 011 097
Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня - фото 469677

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