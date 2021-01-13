Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 13 січня: в Україні виявлено 1 130 839 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 409 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 931 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 841 502 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 130 839 Одужали 826 871​ Померли 20 214​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 211 Волинська область 143 Дніпропетровська область 105 Донецька область 189 Житомирська область 101 Закарпатська область 100 Запорізька область 529 Івано-Франківська область 134 Кіровоградська область 117 Київ 906 Київська область 280 Львівська область 277 Луганська область 228 Миколаївська область 172 Одеська область 513 Полтавська область 356 Рівненська область 235 Сумська область 159 Тернопільська область 127 Харківська область 521 Херсонська область 141 Хмельницька область 348 Чернівецька область 165 Черкаська область 269 Чернігівська область 83

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-01-2021:

Захворіли 91 576 537 Одужали 50 615 417 Померли 1 961 643 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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