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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 13 січня: в Україні виявлено 1 130 839 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 409 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 931 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 841 502 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 130 839
Одужали 826 871​
Померли 20 214​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 211

Волинська область

 143

Дніпропетровська область

 105

Донецька область

 189

Житомирська область

 101

Закарпатська область

 100

Запорізька область

 529

Івано-Франківська область

 134

Кіровоградська область

 117

Київ

 906

Київська область

 280

Львівська область

 277

Луганська область

 228

Миколаївська область

 172

Одеська область

 513

Полтавська область

 356

Рівненська область

 235

Сумська область

 159

Тернопільська область

 127

Харківська область

 521

Херсонська область

 141

Хмельницька область

 348

Чернівецька область

 165

Черкаська область

 269

Чернігівська область

 83

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-01-2021:

Захворіли

91 576 537
Одужали

50 615 417
Померли

1 961 643

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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