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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 лютого: в Україні за останню добу виявлено 24 518 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 24 518 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 87 394 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 034 214 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 525 700

Одужали

 3 779 057

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 561 671

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 932 864

Вакцинувались бустерною дозою

 553 617
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 353

Померли

102 808

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

411

Волинська область

515

Дніпропетровська область

1 424

Донецька область

1 258

Житомирська область

1 193

Закарпатська область

354

Запорізька область

787

Івано-Франківська область

590

Кіровоградська область

315

Київ

2 405

Київська область

789

Львівська область

1 195

Луганська область

418

Миколаївська область

951

Одеська область

1 979

Полтавська область

329

Рівненська область

694

Сумська область

1 527

Тернопільська область

555

Харківська область

2 046

Херсонська область

1 234

Хмельницька область

1 419

Черкаська область

839

Чернівецька область

679

Чернігівська область

612

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-02-2022:

Захворіли 408 922 140
Одужали

328 801 303
Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого - фото 469677

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