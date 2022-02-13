Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 лютого: в Україні за останню добу виявлено 24 518 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 24 518 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 87 394 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 034 214 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 525 700 Одужали 3 779 057 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 561 671 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 932 864 Вакцинувались бустерною дозою 553 617 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 353 Померли 102 808

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 411 Волинська область 515 Дніпропетровська область 1 424 Донецька область 1 258 Житомирська область 1 193 Закарпатська область 354 Запорізька область 787 Івано-Франківська область 590 Кіровоградська область 315 Київ 2 405 Київська область 789 Львівська область 1 195 Луганська область 418 Миколаївська область 951 Одеська область 1 979 Полтавська область 329 Рівненська область 694 Сумська область 1 527 Тернопільська область 555 Харківська область 2 046 Херсонська область 1 234 Хмельницька область 1 419 Черкаська область 839 Чернівецька область 679 Чернігівська область 612

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-02-2022:

Захворіли 408 922 140 Одужали 328 801 303 Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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