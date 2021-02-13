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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 13 лютого: в Україні виявлено 1 268 049 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​5 182 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 525 209 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 268 049
Одужали 1 112 299
Померли 24 285

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 365

Волинська область

 112

Дніпропетровська область

 173

Донецька область

 140

Житомирська область

 234

Закарпатська область

 485

Запорізька область

 136

Івано-Франківська область

 668

Кіровоградська область

 34

Київ

 320

Київська область

 265

Львівська область

 329

Луганська область

 55

Миколаївська область

 79

Одеська область

 183

Полтавська область

 137

Рівненська область

 114

Сумська область

 130

Тернопільська область

 135

Харківська область

 289

Херсонська область

 23

Хмельницька область

 127

Чернівецька область

 384

Черкаська область

 164

Чернігівська область

 101

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-02-2021:

Захворіли

108 186 991​
Одужали

80 346 885
Померли

2 382 880

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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