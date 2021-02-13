Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 13 лютого: в Україні виявлено 1 268 049 випадків коронавірусу.

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​​​​​​5 182 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 525 209 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 13 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 268 049 Одужали 1 112 299 Померли 24 285

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 365 Волинська область 112 Дніпропетровська область 173 Донецька область 140 Житомирська область 234 Закарпатська область 485 Запорізька область 136 Івано-Франківська область 668 Кіровоградська область 34 Київ 320 Київська область 265 Львівська область 329 Луганська область 55 Миколаївська область 79 Одеська область 183 Полтавська область 137 Рівненська область 114 Сумська область 130 Тернопільська область 135 Харківська область 289 Херсонська область 23 Хмельницька область 127 Чернівецька область 384 Черкаська область 164 Чернігівська область 101

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-02-2021:

Захворіли 108 186 991​ Одужали 80 346 885 Померли 2 382 880 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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