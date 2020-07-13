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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / thegaltimes

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 13 липня: в Україні виявлено 54 133 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 612 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 102 113 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 54 133
Одужали 26 503
Померли 1 398

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 238) та у Львівській області (7 107). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 122

Волинська область

 3 071

Дніпропетровська область

 1 144

Донецька область

 759

Житомирська область

 1 542

Закарпатська область

 3 988

Запорізька область

 622

Івано-Франківська область

 3 071

Кіровоградська область

 674

Київ

 6 238

Київська область

 3 068

Львівська область

 7 107

Луганська область

 93

Миколаївська область

 482

Одеська область

 2 208

Полтавська область

 334

Рівненська область

 4 697

Сумська область

 341

Тернопільська область

 2 260

Харківська область

 2 677

Херсонська область

 204

Хмельницька область

 908

Чернівецька область

 5 161

Черкаська область

 754

Чернігівська область

 608

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-07-2020:

Захворіли 12 909 843
Одужали 7 116 489
Померли 569 125

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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