Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня

Новини про коронавірус в Україні / thegaltimes

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 13 липня: в Україні виявлено 54 133 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 612 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 679 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 102 113 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 54 133 Одужали 26 503 Померли 1 398

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 238) та у Львівській області (7 107). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 122 Волинська область 3 071 Дніпропетровська область 1 144 Донецька область 759 Житомирська область 1 542 Закарпатська область 3 988 Запорізька область 622 Івано-Франківська область 3 071 Кіровоградська область 674 Київ 6 238 Київська область 3 068 Львівська область 7 107 Луганська область 93 Миколаївська область 482 Одеська область 2 208 Полтавська область 334 Рівненська область 4 697 Сумська область 341 Тернопільська область 2 260 Харківська область 2 677 Херсонська область 204 Хмельницька область 908 Чернівецька область 5 161 Черкаська область 754 Чернігівська область 608

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-07-2020:

Захворіли 12 909 843 Одужали 7 116 489 Померли 569 125 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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