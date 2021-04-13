Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 13 квітня: в Україні виявлений 1 872 785 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 856 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 975 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 716 400 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 872 785 Одужали 1 430 234 Померли 37 758

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 342 Волинська область 325 Дніпропетровська область 706 Донецька область 548 Житомирська область 188 Закарпатська область 151 Запорізька область 577 Івано-Франківська область 63 Кіровоградська область 84 Київ 1 503 Київська область 818 Львівська область 838 Луганська область 252 Миколаївська область 355 Одеська область 795 Полтавська область 794 Рівненська область 422 Сумська область 179 Тернопільська область 365 Харківська область 904 Херсонська область 88 Хмельницька область 382 Чернівецька область 235 Черкаська область 673 Чернігівська область 235

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-04-2021:

Захворіли 136 623 173 Одужали 77 776 879 Померли 2 944 400 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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