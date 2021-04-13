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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 13 квітня: в Україні виявлений 1 872 785 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 856 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 975 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 716 400 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 872 785
Одужали 1 430 234
Померли 37 758

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 342

Волинська область

 325

Дніпропетровська область

 706

Донецька область

 548

Житомирська область

 188

Закарпатська область

 151

Запорізька область

 577

Івано-Франківська область

 63

Кіровоградська область

 84

Київ

 1 503

Київська область

 818

Львівська область

 838

Луганська область

 252

Миколаївська область

 355

Одеська область

 795

Полтавська область

 794

Рівненська область

 422

Сумська область

 179

Тернопільська область

 365

Харківська область

 904

Херсонська область

 88

Хмельницька область

 382

Чернівецька область

 235

Черкаська область

 673

Чернігівська область

 235

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-04-2021:

Захворіли

136 623 173
Одужали

77 776 879
Померли

2 944 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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