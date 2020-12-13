Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня

  • 1
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 грудня: в Україні виявлено 894 215 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 9 176​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 571 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 894 215
Одужали 501 564
Померли 15 154

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (91 138) та у Харківській області (62 324). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 801

Волинська область

 28 019

Дніпропетровська область

 49 074

Донецька область

 29 398

Житомирська область

 34 073

Закарпатська область

 26 016

Запорізька область

 41 995

Івано-Франківська область

 40 668

Кіровоградська область

 7 166

Київ

 91 138

Київська область

 48 523

Львівська область

 53 662

Луганська область

 7 889

Миколаївська область

 23 864

Одеська область

 57 699

Полтавська область

 29 121

Рівненська область

 36 117

Сумська область

 35 702

Тернопільська область

 31 165

Харківська область

 62 324

Херсонська область

 13 972

Хмельницька область

 34 800

Чернівецька область

 36 695

Черкаська область

 31 209

Чернігівська область

 24 125

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-12-2020:

Захворіли

72 109 884
Одужали

50 492 871
Померли

1 611 637

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
  • 09 грудня, 20:52
  • 1462
Цей спосіб допоможе вам відірватися від смартфона
  • 03 грудня, 19:44
  • 112
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 684
Загрузка...
Новини