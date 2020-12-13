Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 грудня: в Україні виявлено 894 215 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 9 176​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 571 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 894 215 Одужали 501 564 Померли 15 154

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (91 138) та у Харківській області (62 324). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 801 Волинська область 28 019 Дніпропетровська область 49 074 Донецька область 29 398 Житомирська область 34 073 Закарпатська область 26 016 Запорізька область 41 995 Івано-Франківська область 40 668 Кіровоградська область 7 166 Київ 91 138 Київська область 48 523 Львівська область 53 662 Луганська область 7 889 Миколаївська область 23 864 Одеська область 57 699 Полтавська область 29 121 Рівненська область 36 117 Сумська область 35 702 Тернопільська область 31 165 Харківська область 62 324 Херсонська область 13 972 Хмельницька область 34 800 Чернівецька область 36 695 Черкаська область 31 209 Чернігівська область 24 125

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-12-2020:

Захворіли 72 109 884 Одужали 50 492 871 Померли 1 611 637 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020