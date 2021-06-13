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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 червня: в Україні виявлено 2 223 558 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​857 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 31 257 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 504 548 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 223 558
Одужали 2 127 337
Померли 51 679

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 17

Волинська область

 14

Дніпропетровська область

 101

Донецька область

 19

Житомирська область

 34

Закарпатська область

 3

Запорізька область

 47

Івано-Франківська область

 12

Кіровоградська область

 13

Київ

 114

Київська область

 70

Львівська область

 47

Луганська область

 11

Миколаївська область

 44

Одеська область

 34

Полтавська область

 19

Рівненська область

 29

Сумська область

 31

Тернопільська область

 17

Харківська область

 53

Херсонська область

 32

Хмельницька область

 32

Чернівецька область

 21

Черкаська область

 19

Чернігівська область

 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-06-2021:

Захворіли 176 422 387
Одужали

160 396 300
Померли

3 810 952

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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