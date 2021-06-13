Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 червня: в Україні виявлено 2 223 558 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​857 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 31 257 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 504 548 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 13 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано504 548тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 223 558 Одужали 2 127 337 Померли 51 679

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 17 Волинська область 14 Дніпропетровська область 101 Донецька область 19 Житомирська область 34 Закарпатська область 3 Запорізька область 47 Івано-Франківська область 12 Кіровоградська область 13 Київ 114 Київська область 70 Львівська область 47 Луганська область 11 Миколаївська область 44 Одеська область 34 Полтавська область 19 Рівненська область 29 Сумська область 31 Тернопільська область 17 Харківська область 53 Херсонська область 32 Хмельницька область 32 Чернівецька область 21 Черкаська область 19 Чернігівська область 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-06-2021:

Захворіли 176 422 387 Одужали 160 396 300 Померли 3 810 952 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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