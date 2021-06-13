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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 червня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 13 червня: в Україні виявлено 2 223 558 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 223 558
|Одужали
|2 127 337
|Померли
|51 679
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|17
|
Волинська область
|14
|
Дніпропетровська область
|101
|
Донецька область
|19
|
Житомирська область
|34
|
Закарпатська область
|3
|
Запорізька область
|47
|
Івано-Франківська область
|12
|
Кіровоградська область
|13
|
Київ
|114
|
Київська область
|70
|
Львівська область
|47
|
Луганська область
|11
|
Миколаївська область
|44
|
Одеська область
|34
|
Полтавська область
|19
|
Рівненська область
|29
|
Сумська область
|31
|
Тернопільська область
|17
|
Харківська область
|53
|
Херсонська область
|32
|
Хмельницька область
|32
|
Чернівецька область
|21
|
Черкаська область
|19
|
Чернігівська область
|25
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-06-2021:
|Захворіли
|176 422 387
|Одужали
|
160 396 300
|Померли
|
3 810 952
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.
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