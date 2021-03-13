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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 13 березня: в Україні виявлений 1 451 744 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 276​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 756 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 328 468 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 451 744
Одужали 1 219 773
Померли 28 158

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 933

Волинська область

 277

Дніпропетровська область

 497

Донецька область

 334

Житомирська область

 971

Закарпатська область

 665

Запорізька область

 163

Івано-Франківська область

 676

Кіровоградська область

 69

Київ

 1049

Київська область

 913

Львівська область

 879

Луганська область

 50

Миколаївська область

 209

Одеська область

 372

Полтавська область

 172

Рівненська область

 198

Сумська область

 238

Тернопільська область

 394

Харківська область

 837

Херсонська область

 54

Хмельницька область

 418

Чернівецька область

 561

Черкаська область

 204

Чернігівська область

 137

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-03-2021:

Захворіли

119 023 857
Одужали

92 800 355
Померли

2 638 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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