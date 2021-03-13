Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 13 березня: в Україні виявлений 1 451 744 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 276​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 756 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 328 468​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 451 744 Одужали 1 219 773 Померли 28 158

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 933 Волинська область 277 Дніпропетровська область 497 Донецька область 334 Житомирська область 971 Закарпатська область 665 Запорізька область 163 Івано-Франківська область 676 Кіровоградська область 69 Київ 1049 Київська область 913 Львівська область 879 Луганська область 50 Миколаївська область 209 Одеська область 372 Полтавська область 172 Рівненська область 198 Сумська область 238 Тернопільська область 394 Харківська область 837 Херсонська область 54 Хмельницька область 418 Чернівецька область 561 Черкаська область 204 Чернігівська область 137

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-03-2021:

Захворіли 119 023 857 Одужали 92 800 355 Померли 2 638 887 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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