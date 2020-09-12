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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pravda.com.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 вересня: в Україні виявлено 151 859 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 103 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 065 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня - фото 425068

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 151 859
Одужали 68 346
Померли 3 148

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 951) та у Львівській області (16 774). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 756

Волинська область

 6 224

Дніпропетровська область

 3 176

Донецька область

 2 026

Житомирська область

 4 194

Закарпатська область

 8 532

Запорізька область

 2 242

Івано-Франківська область

 11 083

Кіровоградська область

 892

Київ

 16 951

Київська область

 6750

Львівська область

 16 774

Луганська область

 562

Миколаївська область

 1 929

Одеська область

 9 382

Полтавська область

 1 161

Рівненська область

 10 369

Сумська область

 2 323

Тернопільська область

 8 657

Харківська область

 12 404

Херсонська область

 596

Хмельницька область

 3 850

Чернівецька область

 11 988

Черкаська область

 2 384

Чернігівська область

 2 654

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-09-2020:

Захворіли 28 331 928
Одужали 19 107 901
Померли 913 018

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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