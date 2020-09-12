Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня

Новини про коронавірус в Україні / pravda.com.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 вересня: в Україні виявлено 151 859 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 103 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 065 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 151 859 Одужали 68 346 Померли 3 148

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 951) та у Львівській області (16 774). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 756 Волинська область 6 224 Дніпропетровська область 3 176 Донецька область 2 026 Житомирська область 4 194 Закарпатська область 8 532 Запорізька область 2 242 Івано-Франківська область 11 083 Кіровоградська область 892 Київ 16 951 Київська область 6750 Львівська область 16 774 Луганська область 562 Миколаївська область 1 929 Одеська область 9 382 Полтавська область 1 161 Рівненська область 10 369 Сумська область 2 323 Тернопільська область 8 657 Харківська область 12 404 Херсонська область 596 Хмельницька область 3 850 Чернівецька область 11 988 Черкаська область 2 384 Чернігівська область 2 654

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-09-2020:

Захворіли 28 331 928 Одужали 19 107 901 Померли 913 018 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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