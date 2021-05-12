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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 12 травня: в Україні виявлений 2 129 073 ​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​4 538 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 71 383 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 721 036 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 129 073
Одужали 1 797 136
Померли 46 987;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 63

Волинська область

 139

Дніпропетровська область

 211

Донецька область

 356

Житомирська область

 60

Закарпатська область

 12

Запорізька область

 275

Івано-Франківська область

 31

Кіровоградська область

 52

Київ

 627

Київська область

 169

Львівська область

 136

Луганська область

 199

Миколаївська область

 132

Одеська область

 150

Полтавська область

 380

Рівненська область

 471

Сумська область

 58

Тернопільська область

 54

Харківська область

 345

Херсонська область

 31

Хмельницька область

 153

Чернівецька область

 65

Черкаська область

 304

Чернігівська область

 65

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-05-2021:

Захворіли 160 334 125
Одужали

138 098 126
Померли

3 331 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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