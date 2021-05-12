Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 12 травня: в Україні виявлений 2 129 073 ​ ​випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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4 538 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 71 383 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 721 036 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 129 073 Одужали 1 797 136 Померли 46 987;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 63 Волинська область 139 Дніпропетровська область 211 Донецька область 356 Житомирська область 60 Закарпатська область 12 Запорізька область 275 Івано-Франківська область 31 Кіровоградська область 52 Київ 627 Київська область 169 Львівська область 136 Луганська область 199 Миколаївська область 132 Одеська область 150 Полтавська область 380 Рівненська область 471 Сумська область 58 Тернопільська область 54 Харківська область 345 Херсонська область 31 Хмельницька область 153 Чернівецька область 65 Черкаська область 304 Чернігівська область 65

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-05-2021:

Захворіли 160 334 125 Одужали 138 098 126 Померли 3 331 400 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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