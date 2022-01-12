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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​7 117 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​7 117 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 278​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 034 809 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 716 988

Одужали

 3 530 624

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 813 184

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 980 473

Померли

97 737

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

435

Волинська область

94

Дніпропетровська область

237

Донецька область

250

Житомирська область

139

Закарпатська область

168

Запорізька область

122

Івано-Франківська область

502

Кіровоградська область

64

Київ

1 151

Київська область

266

Львівська область

386

Луганська область

112

Миколаївська область

135

Одеська область

312

Полтавська область

328

Рівненська область

250

Сумська область

445

Тернопільська область

235

Харківська область

457

Херсонська область

197

Хмельницька область

351

Черкаська область

224

Чернівецька область

197

Чернігівська область

60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-01-2022:

Захворіли 306 091 673
Одужали

259 011 097
Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня - фото 469677

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