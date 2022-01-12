Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​7 117 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​7 117 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 278​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 034 809 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 716 988 Одужали 3 530 624 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 813 184 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 980 473 Померли 97 737

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 435 Волинська область 94 Дніпропетровська область 237 Донецька область 250 Житомирська область 139 Закарпатська область 168 Запорізька область 122 Івано-Франківська область 502 Кіровоградська область 64 Київ 1 151 Київська область 266 Львівська область 386 Луганська область 112 Миколаївська область 135 Одеська область 312 Полтавська область 328 Рівненська область 250 Сумська область 445 Тернопільська область 235 Харківська область 457 Херсонська область 197 Хмельницька область 351 Черкаська область 224 Чернівецька область 197 Чернігівська область 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-01-2022:

Захворіли 306 091 673 Одужали 259 011 097 Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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