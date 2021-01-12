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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 12 січня: в Україні виявлено 1 124 430 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 116 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 41 682 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 805 824 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 124 430
Одужали 812 368​
Померли 20 019

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 121

Волинська область

 99

Дніпропетровська область

 267

Донецька область

 160

Житомирська область

 72

Закарпатська область

 134

Запорізька область

 463

Івано-Франківська область

 66

Кіровоградська область

 76

Київ

 898

Київська область

 284

Львівська область

 312

Луганська область

 47

Миколаївська область

 52

Одеська область

 315

Полтавська область

 520

Рівненська область

 132

Сумська область

 152

Тернопільська область

 83

Харківська область

 275

Херсонська область

 73

Хмельницька область

 18

Чернівецька область

 184

Черкаська область

 306

Чернігівська область

 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-01-2021:

Захворіли

90 864 377
Одужали

50 273 749
Померли

1 944 053

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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