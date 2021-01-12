Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 12 січня: в Україні виявлено 1 124 430 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 116 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 41 682 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 805 824 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 124 430 Одужали 812 368​ Померли 20 019

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 121 Волинська область 99 Дніпропетровська область 267 Донецька область 160 Житомирська область 72 Закарпатська область 134 Запорізька область 463 Івано-Франківська область 66 Кіровоградська область 76 Київ 898 Київська область 284 Львівська область 312 Луганська область 47 Миколаївська область 52 Одеська область 315 Полтавська область 520 Рівненська область 132 Сумська область 152 Тернопільська область 83 Харківська область 275 Херсонська область 73 Хмельницька область 18 Чернівецька область 184 Черкаська область 306 Чернігівська область 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-01-2021:

Захворіли 90 864 377 Одужали 50 273 749 Померли 1 944 053 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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