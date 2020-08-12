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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 12 серпня: в Україні виявлено 84 548 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 433 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 12 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 140 504 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня - фото 420143

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 84 548
Одужали 45 686
Померли 1 970

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 869) та у Львівській області (11 308). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 043

Волинська область

 4 423

Дніпропетровська область

 1 602

Донецька область

 1 011

Житомирська область

 2 215

Закарпатська область

 5 946

Запорізька область

 971

Івано-Франківська область

 6 039

Кіровоградська область

 728

Київ

 9 869

Київська область

 4 307

Львівська область

 11 308

Луганська область

 169

Миколаївська область

 744

Одеська область

 4 458

Полтавська область

 514

Рівненська область

 7 114

Сумська область

 716

Тернопільська область

 3 413

Харківська область

 5 169

Херсонська область

 276

Хмельницька область

 1 413

Чернівецька область

 6 980

Черкаська область

 1 049

Чернігівська область

 1 080

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-08-2020:

Захворіли 20 525 620
Одужали 13 446 405
Померли 745 971

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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