Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 12 серпня: в Україні виявлено 84 548 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 433 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 12 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 140 504 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 84 548 Одужали 45 686 Померли 1 970

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 869) та у Львівській області (11 308). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 043 Волинська область 4 423 Дніпропетровська область 1 602 Донецька область 1 011 Житомирська область 2 215 Закарпатська область 5 946 Запорізька область 971 Івано-Франківська область 6 039 Кіровоградська область 728 Київ 9 869 Київська область 4 307 Львівська область 11 308 Луганська область 169 Миколаївська область 744 Одеська область 4 458 Полтавська область 514 Рівненська область 7 114 Сумська область 716 Тернопільська область 3 413 Харківська область 5 169 Херсонська область 276 Хмельницька область 1 413 Чернівецька область 6 980 Черкаська область 1 049 Чернігівська область 1 080

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-08-2020:

Захворіли 20 525 620 Одужали 13 446 405 Померли 745 971 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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