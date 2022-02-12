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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Tamanna Rumee

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 лютого: в Україні за останню добу виявлено 38 212 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 38 212 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 139 475 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 993 661​​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 501 182

Одужали

 3 770 769

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 561 671

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 932 864

Вакцинувались бустерною дозою

 553 617
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 353

Померли

102 668

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

720

Волинська область

1 060

Дніпропетровська область

2 596

Донецька область

1 808

Житомирська область

1 489

Закарпатська область

795

Запорізька область

1 276

Івано-Франківська область

791

Кіровоградська область

487

Київ

4 229

Київська область

1 326

Львівська область

2 351

Луганська область

783

Миколаївська область

1 013

Одеська область

3 670

Полтавська область

1 407

Рівненська область

1 145

Сумська область

1 671

Тернопільська область

813

Харківська область

1 736

Херсонська область

1 604

Хмельницька область

1 813

Черкаська область

1 246

Чернівецька область

789

Чернігівська область

1 594

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-02-2022:

Захворіли 408 922 140
Одужали

328 801 303
Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого - фото 469677

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