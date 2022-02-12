Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 лютого: в Україні за останню добу виявлено 38 212 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 38 212 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 139 475 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 993 661​​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 501 182 Одужали 3 770 769 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 561 671 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 932 864 Вакцинувались бустерною дозою 553 617 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 23 353 Померли 102 668

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 720 Волинська область 1 060 Дніпропетровська область 2 596 Донецька область 1 808 Житомирська область 1 489 Закарпатська область 795 Запорізька область 1 276 Івано-Франківська область 791 Кіровоградська область 487 Київ 4 229 Київська область 1 326 Львівська область 2 351 Луганська область 783 Миколаївська область 1 013 Одеська область 3 670 Полтавська область 1 407 Рівненська область 1 145 Сумська область 1 671 Тернопільська область 813 Харківська область 1 736 Херсонська область 1 604 Хмельницька область 1 813 Черкаська область 1 246 Чернівецька область 789 Чернігівська область 1 594

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-02-2022:

Захворіли 408 922 140 Одужали 328 801 303 Померли 5 820 715

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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