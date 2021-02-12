Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 12 лютого: в Україні виявлено 1 262 867​ випадків коронавірусу.

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​​​​​​4 773 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 500 150 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 12 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 262 867​ Одужали 1 106 155 Померли 24 174

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 307 Волинська область 117 Дніпропетровська область 297 Донецька область 147 Житомирська область 185 Закарпатська область 314 Запорізька область 153 Івано-Франківська область 592 Кіровоградська область 12 Київ 348 Київська область 246 Львівська область 373 Луганська область 52 Миколаївська область 150 Одеська область 143 Полтавська область 91 Рівненська область 130 Сумська область 103 Тернопільська область 168 Харківська область 189 Херсонська область 48 Хмельницька область 145 Чернівецька область 243 Черкаська область 122 Чернігівська область 98

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-02-2021:

Захворіли 107 458 667 Одужали 80 346 885 Померли 2 357 475 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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