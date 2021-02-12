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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 12 лютого: в Україні виявлено 1 262 867​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​4 773 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 500 150 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 262 867​
Одужали 1 106 155
Померли 24 174

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 307

Волинська область

 117

Дніпропетровська область

 297

Донецька область

 147

Житомирська область

 185

Закарпатська область

 314

Запорізька область

 153

Івано-Франківська область

 592

Кіровоградська область

 12

Київ

 348

Київська область

 246

Львівська область

 373

Луганська область

 52

Миколаївська область

 150

Одеська область

 143

Полтавська область

 91

Рівненська область

 130

Сумська область

 103

Тернопільська область

 168

Харківська область

 189

Херсонська область

 48

Хмельницька область

 145

Чернівецька область

 243

Черкаська область

 122

Чернігівська область

 98

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-02-2021:

Захворіли

107 458 667
Одужали

80 346 885
Померли

2 357 475

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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