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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 10:00 неділі, 12 липня: в Україні виявлено 53 521 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 678​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 785 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 101 434 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 53 521
Одужали 26 118
Померли 1 383

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6115) та у Львівській області (6882). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 097

Волинська область

 3 042

Дніпропетровська область

 1 144

Донецька область

 759

Житомирська область

 1 532

Закарпатська область

 3 909

Запорізька область

 621

Івано-Франківська область

 3 029

Кіровоградська область

 673

Київ

 6 182

Київська область

 3 026

Львівська область

 7 003

Луганська область

 93

Миколаївська область

 481

Одеська область

 2 174

Полтавська область

 331

Рівненська область

 4 598

Сумська область

 340

Тернопільська область

 2 231

Харківська область

 2 649

Херсонська область

 204

Хмельницька область

 908

Чернівецька область

 5 140

Черкаська область

 748

Чернігівська область

 607

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-07-2020:

Захворіли 12 719 700
Одужали 7 005 098
Померли 565 17

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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