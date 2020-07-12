Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня

Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 10:00 неділі, 12 липня: в Україні виявлено 53 521 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 678​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 785 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 101 434 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 53 521 Одужали 26 118 Померли 1 383

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6115) та у Львівській області (6882). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 097 Волинська область 3 042 Дніпропетровська область 1 144 Донецька область 759 Житомирська область 1 532 Закарпатська область 3 909 Запорізька область 621 Івано-Франківська область 3 029 Кіровоградська область 673 Київ 6 182 Київська область 3 026 Львівська область 7 003 Луганська область 93 Миколаївська область 481 Одеська область 2 174 Полтавська область 331 Рівненська область 4 598 Сумська область 340 Тернопільська область 2 231 Харківська область 2 649 Херсонська область 204 Хмельницька область 908 Чернівецька область 5 140 Черкаська область 748 Чернігівська область 607

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-07-2020:

Захворіли 12 719 700 Одужали 7 005 098 Померли 565 17 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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