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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 12 квітня: в Україні виявлений 1 861 105​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 856 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 12 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 40 109 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 677 716 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 861 105
Одужали 1 416 215
Померли 37 301

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та
Київській (477) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 159

Волинська область

 247

Дніпропетровська область

 1 112

Донецька область

 327

Житомирська область

 349

Закарпатська область

 62

Запорізька область

 260

Івано-Франківська область

 49

Кіровоградська область

 149

Київ

 537

Київська область

 477

Львівська область

 590

Луганська область

 43

Миколаївська область

 303

Одеська область

 443

Полтавська область

 136

Рівненська область

 174

Сумська область

 377

Тернопільська область

 315

Харківська область

 595

Херсонська область

 195

Хмельницька область

 149

Чернівецька область

 168

Черкаська область

 385

Чернігівська область

 255

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-04-2021:

Захворіли

136 001 937
Одужали

77 376 158
Померли

2 934 946

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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