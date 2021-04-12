Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 12 квітня: в Україні виявлений 1 861 105​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 856 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 12 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 40 109 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 677 716 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 861 105 Одужали 1 416 215 Померли 37 301

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та

Київській (477) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 159 Волинська область 247 Дніпропетровська область 1 112 Донецька область 327 Житомирська область 349 Закарпатська область 62 Запорізька область 260 Івано-Франківська область 49 Кіровоградська область 149 Київ 537 Київська область 477 Львівська область 590 Луганська область 43 Миколаївська область 303 Одеська область 443 Полтавська область 136 Рівненська область 174 Сумська область 377 Тернопільська область 315 Харківська область 595 Херсонська область 195 Хмельницька область 149 Чернівецька область 168 Черкаська область 385 Чернігівська область 255

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-04-2021:

Захворіли 136 001 937 Одужали 77 376 158 Померли 2 934 946 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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