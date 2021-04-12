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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 12 квітня: в Україні виявлений 1 861 105 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 861 105
|Одужали
|1 416 215
|Померли
|37 301
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та
Київській (477) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|159
|
Волинська область
|247
|
Дніпропетровська область
|1 112
|
Донецька область
|327
|
Житомирська область
|349
|
Закарпатська область
|62
|
Запорізька область
|260
|
Івано-Франківська область
|49
|
Кіровоградська область
|149
|
Київ
|537
|
Київська область
|477
|
Львівська область
|590
|
Луганська область
|43
|
Миколаївська область
|303
|
Одеська область
|443
|
Полтавська область
|136
|
Рівненська область
|174
|
Сумська область
|377
|
Тернопільська область
|315
|
Харківська область
|595
|
Херсонська область
|195
|
Хмельницька область
|149
|
Чернівецька область
|168
|
Черкаська область
|385
|
Чернігівська область
|255
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-04-2021:
|Захворіли
|
136 001 937
|Одужали
|
77 376 158
|Померли
|
2 934 946
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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