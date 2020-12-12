Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 грудня: в Україні виявлено 885 039​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 811​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 847 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 885 039 Одужали 494 001 Померли 14 998

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (90 013) та у Харківській області (61 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 680 Волинська область 27 852 Дніпропетровська область 48 365 Донецька область 29 031 Житомирська область 33 714 Закарпатська область 25 883 Запорізька область 41 460 Івано-Франківська область 40 484 Кіровоградська область 7 059 Київ 90 013 Київська область 47 783 Львівська область 53 299 Луганська область 7 705 Миколаївська область 23 479 Одеська область 57 071 Полтавська область 28 811 Рівненська область 35 900 Сумська область 34 996 Тернопільська область 30 964 Харківська область 61 985 Херсонська область 13 723 Хмельницька область 34 417 Чернівецька область 36 496 Черкаська область 30 784 Чернігівська область 23 754

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-12-2020:

Захворіли 71 042 729 Одужали 49 148 966 Померли 1 594 204 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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