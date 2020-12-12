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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 грудня: в Україні виявлено 885 039​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 811​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 847 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 885 039
Одужали 494 001
Померли 14 998

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (90 013) та у Харківській області (61 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 680

Волинська область

 27 852

Дніпропетровська область

 48 365

Донецька область

 29 031

Житомирська область

 33 714

Закарпатська область

 25 883

Запорізька область

 41 460

Івано-Франківська область

 40 484

Кіровоградська область

 7 059

Київ

 90 013

Київська область

 47 783

Львівська область

 53 299

Луганська область

 7 705

Миколаївська область

 23 479

Одеська область

 57 071

Полтавська область

 28 811

Рівненська область

 35 900

Сумська область

 34 996

Тернопільська область

 30 964

Харківська область

 61 985

Херсонська область

 13 723

Хмельницька область

 34 417

Чернівецька область

 36 496

Черкаська область

 30 784

Чернігівська область

 23 754

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-12-2020:

Захворіли

71 042 729
Одужали

49 148 966
Померли

1 594 204

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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