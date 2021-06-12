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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 червня: в Україні виявлено 2 222 701 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​1 274 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 821 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 487 410​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 222 701
Одужали 2 125 685
Померли 51 646

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 20

Волинська область

 39

Дніпропетровська область

 52

Донецька область

 84

Житомирська область

 26

Закарпатська область

 29

Запорізька область

 46

Івано-Франківська область

 16

Кіровоградська область

 14

Київ

 215

Київська область

 102

Львівська область

 84

Луганська область

 7

Миколаївська область

 45

Одеська область

 50

Полтавська область

 30

Рівненська область

 41

Сумська область

 36

Тернопільська область

 24

Харківська область

 104

Херсонська область

 42

Хмельницька область

 34

Чернівецька область

 27

Черкаська область

 53

Чернігівська область

 54

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-06-2021:

Захворіли 176 051 153
Одужали

159 631 941
Померли

3 800 867

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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