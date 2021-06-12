Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 12 червня: в Україні виявлено 2 222 701 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​1 274 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 821 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 487 410​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 12 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 222 701 Одужали 2 125 685 Померли 51 646

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 20 Волинська область 39 Дніпропетровська область 52 Донецька область 84 Житомирська область 26 Закарпатська область 29 Запорізька область 46 Івано-Франківська область 16 Кіровоградська область 14 Київ 215 Київська область 102 Львівська область 84 Луганська область 7 Миколаївська область 45 Одеська область 50 Полтавська область 30 Рівненська область 41 Сумська область 36 Тернопільська область 24 Харківська область 104 Херсонська область 42 Хмельницька область 34 Чернівецька область 27 Черкаська область 53 Чернігівська область 54

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-06-2021:

Захворіли 176 051 153 Одужали 159 631 941 Померли 3 800 867 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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